Renault представила полноприводный Clio

С 1990 года, когда началась история модели Renault Clio, компактный хэтчбек выпускался исключительно с передним приводом. В 2023 году французский автопроизводитель представил первый в истории полноприводный Clio — на базе хэтчбека пятого поколения Renault Clio R.S. Line построен раллийный Clio Rally3, над которым работать помогали специалисты спортивного подразделения Alpine Racing. Ожидается, что дебют новинки в гонках состоится уже в течение 2023 года. За основу был взят хэтчбек Renault Clio Rally4, который получил привод на заднюю ось, что позволило сделать новую полноприводную модификацию с использованием уже проверенных в гонках компонентов.

Фото: © Renault © Renault

Clio Rally3 приводится в движение 1,3-литровым 16-клапанным турбированным 4-цилиндровым двигателем TCe с непосредственным впрыском, мощность и крутящий момент которого увеличены до 260 сил и 415 Нм. Мотор сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev, двухдисковым сцеплением Sachs и самоблокирующимся дифференциалом ZF.

Ралли-кар получил систему телеметрии Life Racing, регулируемые амортизаторы BOS Suspension, тормозные механизмы PFC Brakes, омологированные Международной автомобильной федерацией FIA сиденья Sabelt и многоточечные ремни безопасности этого же бренда.