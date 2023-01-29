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1 час назад

В России в 2022 году на 66% упали продажи автомобилей Hyundai

Илья Родин

Объем продаж новых автомобилей Hyundai в России сократился в 2022 году на 66% относительно 2021 года. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Продажи автомобилей Hyundai в России упали на 66%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в прошлом году российские автосалоны реализовали 54 тыс. новых автомобилей Hyundai.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

По данным портала, наибольшим спросом у россиян пользовался седан Solaris. Всего новых владельцев обрели 19 тыс. машин (-68% по сравнению с итогами 2021 года).

На втором месте оказался кроссовер Creta (-71%, 18,9 тыс. авто), на третьем - кроссовер Hyundai Tucson (-44%, 6 тыс. машин).

Пятерку лидеров замкнули «паркетник» Hyundai Santa Fе (-73%, 3,2 тыс.) и седан Elantra (-25%, 2,7 тыс.).

Напомним, что завод Hyundai Motor Manufacturing Rus приостановил выпуск автомобилей в марте 2022 года.

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