Продажи автомобилей Hyundai в России упали на 66%

Объем продаж новых автомобилей Hyundai в России сократился в 2022 году на 66% относительно 2021 года. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Отмечается, что в прошлом году российские автосалоны реализовали 54 тыс. новых автомобилей Hyundai.
По данным портала, наибольшим спросом у россиян пользовался седан Solaris. Всего новых владельцев обрели 19 тыс. машин (-68% по сравнению с итогами 2021 года).
На втором месте оказался кроссовер Creta (-71%, 18,9 тыс. авто), на третьем - кроссовер Hyundai Tucson (-44%, 6 тыс. машин).
Пятерку лидеров замкнули «паркетник» Hyundai Santa Fе (-73%, 3,2 тыс.) и седан Elantra (-25%, 2,7 тыс.).
Напомним, что завод Hyundai Motor Manufacturing Rus приостановил выпуск автомобилей в марте 2022 года.