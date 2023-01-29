Продажи автомобилей Hyundai в России упали на 66%

Объем продаж новых автомобилей Hyundai в России сократился в 2022 году на 66% относительно 2021 года. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Отмечается, что в прошлом году российские автосалоны реализовали 54 тыс. новых автомобилей Hyundai.

По данным портала, наибольшим спросом у россиян пользовался седан Solaris. Всего новых владельцев обрели 19 тыс. машин (-68% по сравнению с итогами 2021 года).

На втором месте оказался кроссовер Creta (-71%, 18,9 тыс. авто), на третьем - кроссовер Hyundai Tucson (-44%, 6 тыс. машин).

Пятерку лидеров замкнули «паркетник» Hyundai Santa Fе (-73%, 3,2 тыс.) и седан Elantra (-25%, 2,7 тыс.).