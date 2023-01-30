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4 часа назад

Ушедшие из России автопроизводители хотят возобновить работу. Но пока боятся

BFM.RU

По мнению экспертов, несмотря на важность российского рынка для ряда азиатских и европейских автопроизводителей, они опасаются возобновлять производство в ожидании сигнала из США.

Азиатские и европейские автопроизводители боятся возобновлять работу в России
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС

Hyundai в диалоге с Минпромторгом и правительством Петербурга пытаются возобновить работу петербургского завода компании — заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль, пишет «Фонтанка».

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Заявление прозвучало на встрече со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института имени короля Седжона в Санкт-Петербурге. «Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — подчеркнул топ-менеджер. Почему при наличии желания со всех сторон завод все равно стоит?

Если быть точным, завод все-таки не совсем стоит. Он работает в ограниченном режиме, чтобы производить комплектующие для обслуживания ранее проданных автомобилей.

С точки зрения полноценного производства предприятие находится в простое с марта 2022 года. Но почему? Ведь запчасти в розницу в Россию попадают. С корейскими вообще нет проблем, констатирует заместитель председателя ассоциации автосервисов «РАСТО» Николай Янковский:

«Что касается азиатских брендов, я не слышал, чтобы был какой-то острый дефицит каких-то запчастей. Если европейский, то мы ощущаем, особенно на автомобили премиальных брендов. А на корейские и вообще на азиатские бренды я не слышал, что есть какой-то острый дефицит».

Но поставка запчастей в розницу и комплектующих официально на завод — это совершенно разные вещи. Логистическими проблемами руководство заводов прикрывается. Проблема не в маршрутах. Это уже чисто политический вопрос. Все боятся вторичных санкций, уверен автоэксперт Роман Гуляев:

«Компания Hyundai, потому что концерн Hyundai — Kia хочет активно работать и на европейских рынках, и на рынках США, и очень сильно опасается, что такие действия приведут к санкциям. Все они действительно очень хотят работать. Те, кто еще остались, пока выжидают, чем закончится вся наша политическая история. И поэтому они ждут, когда будет возможность продолжать работать. Это не только Hyundai, но и Volkswagen хочет работать, и PeugeotCitroen хочет работать — все хотят работать».

Для тех же Hyundai и Kia — российский рынок важен — концерн владел тут долей примерно в 20%. Важный, но не определяющий. Все ждут сигнала из Вашингтона, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Они, конечно, ждут, условно говоря, некоего сигнала. Сигнал компания ждет от своих министерств в Корее, а там эти министерства промышленности и торговли ждут определенного сигнала от минфина США. Вот когда в США открыто и четко и скажут, что производство легковых автомобилей для населения в России не будет рассматриваться как антисанкционное поведение компаний, допустим, корейских, тогда пойдет сигнал, тогда они с чистой совестью перед мировым сообществом смогут возобновить у нас производство автомобилей».

Ранее корейская пресса сообщала, что руководство Hyundai — Kia изучает различные варианты развития ситуации с российским заводом, в том числе его продажу. Предприятие ранее выпускало автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год, на нем работало около 2,2 тысячи человек. На этой неделе стало известно, что площадка завода в Шушарах может стать образовательным центром, пишет «Фонтанка».

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