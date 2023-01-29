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18 часов назад

Toyota уличили в создании искусственного дефицита на «Крузаки»

Motor.ruиещё 1

Toyota уличили в создании искусственного дефицита на «Крузаки». Издание Autocar India выяснило, что кроссоверы Urban Cruiser Hyryder в базовой комплектации приходится ждать по 2-3 года, так как Toyota выпускает самые дешёвые версии в ограниченном количестве. Индийские дилеры пытаются уговорить покупателей переплатить за более дорогие модификации с автоматом, полным приводом и/или полноценной двухмоторной гибридной системой.

Toyota уличили в создании искусственного дефицита на «Крузаки»
Фото: © Toyota Urban Cruiser Hyryder© Toyota Urban Cruiser Hyryder

По статистике Autocar India, наименьший период ожидания (два месяца) у умеренных гибридов с автоматом. Около трёх-четырёх месяцев придётся подождать покупателям топовых полноприводных Urban Cruiser Hyryder на «механике» и желающим приобрести самый дорогой кроссовер с полноценным гибридом и запасом хода на электротяге 25 километров.

Журналисты пришли к выводу, что найти у дилеров Toyota Urban Cruiser Hyryder с «рекламной» ценой 1 048 000 рупий (0,9 миллиона рублей) практически нереально, а желающим приобрести кроссовер приходится переплачивать 40-80 процентов от стартовой цены.

К счастью, у индийцев есть выбор: Suzuki Maruti Grand Vitara является точной копией «Крузака», продаётся в том числе в небогатых комплектациях, а лист ожиданий значительно меньше, чем у Toyota: даже самые ходовые версии доставляют в течение восьми месяцев.

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