Toyota уличили в создании искусственного дефицита на «Крузаки». Издание Autocar India выяснило, что кроссоверы Urban Cruiser Hyryder в базовой комплектации приходится ждать по 2-3 года, так как Toyota выпускает самые дешёвые версии в ограниченном количестве. Индийские дилеры пытаются уговорить покупателей переплатить за более дорогие модификации с автоматом, полным приводом и/или полноценной двухмоторной гибридной системой.

Фото: © Toyota Urban Cruiser Hyryder © Toyota Urban Cruiser Hyryder

По статистике Autocar India, наименьший период ожидания (два месяца) у умеренных гибридов с автоматом. Около трёх-четырёх месяцев придётся подождать покупателям топовых полноприводных Urban Cruiser Hyryder на «механике» и желающим приобрести самый дорогой кроссовер с полноценным гибридом и запасом хода на электротяге 25 километров.

Журналисты пришли к выводу, что найти у дилеров Toyota Urban Cruiser Hyryder с «рекламной» ценой 1 048 000 рупий (0,9 миллиона рублей) практически нереально, а желающим приобрести кроссовер приходится переплачивать 40-80 процентов от стартовой цены.