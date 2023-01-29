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18 часов назад

Аргентина раскритиковала качество российских троллейбусов Trolza

Motor.ru

Аргентина раскритиковала качество российских троллейбусов Trolza. Троллейбусную линию муниципалитета Росарио пришлось закрыть, поскольку транспорт перестал работать из-за сильной жары. Власти подтвердили, что Trolza не выдержали высоких температур, батареи перегрелись, и использовать троллейбусы на линии Q оказалось невозможно. Эксперты напомнили: Trolza разрабатывались для другого климата и не удивились проблемам с транспортом 2017 года выпуска.

Аргентина раскритиковала качество российских троллейбусов Trolza
Фото: © clarin.com© clarin.com

В 2017 году муниципалитет Росарио закупил в России партию из 12 троллейбусов Trolza. Достоинством транспорта оказался большой запас автономного хода: на линии Q на некоторых участках нет контактной сети. Однако теперь оказалось, что старые аккумуляторы перегреваются и не позволяют проехать нужную дистанцию в условиях жары.

Шесть лет назад в техзадании было указано, что для эксплуатации в Аргентине необходима дополнительная система охлаждения батарей. Trolza выполнила условия контракта, но предосторожность не позволила избежать простоев. В период жары транспорт Trolza перевели на обычную троллейбусную линию K со стропроцентной обеспеченностью контактной сетью.

Решить вопрос с модернизацией троллейбусов Trolza невозможно, поскольку российская фирма обанкротилась в 2020 году, а преемника у неё нет. Новые аккумуляторы закупать едва ли целесообразно, ведь ячейки будут стоить 100 тысяч долларов на каждый троллейбус.

Аргентинские журналисты напомнили, что сотрудничество с Trolza с самого начала было омрачено срывом обещанных сроков доставки. Троллейбусы добрались до Аргентины в апреле, хотя по условиям контракта крайним сроком был февраль. Российская сторона пообещала бесплатно отправить два троллейбуса в качестве компенсации, но машины так и не прибыли.

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