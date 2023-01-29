Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов «Гелику» и «Дефендеру». Шеф-дизайнер Audi Марк Лихте подтвердил Autocar, что «батарейный» вездеход будет унифицирован с автомобилями возрождённой линейки Scout. Что касается дизайна, то Audi не станет подражать форм-фактору Mercedes-Benz EQG или Land Rover Defender: Лихте пообещал, что сходства с именитыми конкурентами не будет и дал понять, что у стилистов есть «очень конкретные идеи».

Фото: © Внедорожник Audi, неофициальный рендер Autocar © Внедорожник Audi, неофициальный рендер Autocar

По технике электрический внедорожник Audi повторит автомобили Scout для рынка США. Основой послужит рама лестничного типа с интегрированными батареями. Полный привод станет обязательным, однако архитектура пока неизвестна: Марк Лихте не стал углубляться в подробности.

К моменту серийного воплощения электровнедорожника Audi (2027 год) и «батарейный» Defender, и Mercedes-Benz EQG будут доступны к заказу, так что ориентиры у немецкого концерна появятся. Разрабатывая новинку, инженеры Audi воспользуются опытом создания гибридных «раллийных» прототипов RS Q e-tron. Ожидаемо, что вездеход получит новую итерацию системы полного привода Quattro, салон класса люкс и неординарную внешность.