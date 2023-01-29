Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
17 часов назад

Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов «Гелику»

Motor.ru

Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов «Гелику» и «Дефендеру». Шеф-дизайнер Audi Марк Лихте подтвердил Autocar, что «батарейный» вездеход будет унифицирован с автомобилями возрождённой линейки Scout. Что касается дизайна, то Audi не станет подражать форм-фактору Mercedes-Benz EQG или Land Rover Defender: Лихте пообещал, что сходства с именитыми конкурентами не будет и дал понять, что у стилистов есть «очень конкретные идеи».

Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов «Гелику»
Фото: © Внедорожник Audi, неофициальный рендер Autocar© Внедорожник Audi, неофициальный рендер Autocar

По технике электрический внедорожник Audi повторит автомобили Scout для рынка США. Основой послужит рама лестничного типа с интегрированными батареями. Полный привод станет обязательным, однако архитектура пока неизвестна: Марк Лихте не стал углубляться в подробности.

К моменту серийного воплощения электровнедорожника Audi (2027 год) и «батарейный» Defender, и Mercedes-Benz EQG будут доступны к заказу, так что ориентиры у немецкого концерна появятся. Разрабатывая новинку, инженеры Audi воспользуются опытом создания гибридных «раллийных» прототипов RS Q e-tron. Ожидаемо, что вездеход получит новую итерацию системы полного привода Quattro, салон класса люкс и неординарную внешность.

Марк Лихте дал понять, что дизайнеры Audi имеют гораздо больше свободы, поскольку внедорожнику немецкой марки не нужно быть похожим на именитых предшественников. По сути стилисты смогут творить «с чистого листа», отказавшись от привычных дизайнерских решений, знакомых по легковушкам.

Автоновости,Land Rover Defender,Rover,Land Rover,Audi,Mercedes-Benz,Марк Лихте,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители