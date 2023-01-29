Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов «Гелику» и «Дефендеру». Шеф-дизайнер Audi Марк Лихте подтвердил Autocar, что «батарейный» вездеход будет унифицирован с автомобилями возрождённой линейки Scout. Что касается дизайна, то Audi не станет подражать форм-фактору Mercedes-Benz EQG или Land Rover Defender: Лихте пообещал, что сходства с именитыми конкурентами не будет и дал понять, что у стилистов есть «очень конкретные идеи».
По технике электрический внедорожник Audi повторит автомобили Scout для рынка США. Основой послужит рама лестничного типа с интегрированными батареями. Полный привод станет обязательным, однако архитектура пока неизвестна: Марк Лихте не стал углубляться в подробности.
К моменту серийного воплощения электровнедорожника Audi (2027 год) и «батарейный» Defender, и Mercedes-Benz EQG будут доступны к заказу, так что ориентиры у немецкого концерна появятся. Разрабатывая новинку, инженеры Audi воспользуются опытом создания гибридных «раллийных» прототипов RS Q e-tron. Ожидаемо, что вездеход получит новую итерацию системы полного привода Quattro, салон класса люкс и неординарную внешность.
Марк Лихте дал понять, что дизайнеры Audi имеют гораздо больше свободы, поскольку внедорожнику немецкой марки не нужно быть похожим на именитых предшественников. По сути стилисты смогут творить «с чистого листа», отказавшись от привычных дизайнерских решений, знакомых по легковушкам.