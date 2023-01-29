Honda скоро выпустит «внедорожный» пикап Ridgeline TrailSport. Японский автопроизводитель подтвердил, что спецверсия появится у заслуженного грузовичка к 2024 модельному году. Анонсированы изменения в дизайне и доработки, которые улучшат проходимость за пределами асфальта. Журналисты предполагают, что Honda Ridgeline TrailSport окажется во многом унифицирована с большими кроссоверами Passport и Pilot. На технический апгрейд рассчитывать не приходится.

Фото: © Honda © Honda

Honda Ridgeline выпускается с незначительными изменениями вот уже семь лет, но это не помешало пикапу стать единственной моделью японского автопроизводителя, которая продемонстрировала рост продаж в США в прошлом году. Новый импульс продажам должна придать модификация Trailsport, ориентированная на бездорожье.

Подробности официально не раскрываются, но можно сделать прогноз, оценив доработки кроссоверов Pilot TrailSport и Passport Trailsport. Вероятно, у пикапа появятся защитные пластины снизу, «грязевые» покрышки, бамперы с другой геометрией, продвинутые камеры кругового обзора, а дорожный просвет увеличат на 2,5 сантиметра.