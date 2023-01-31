Мешавших движению столичных трамваев водителей оштрафовали на 28 млн рублей

Столичный метрополитен в прошлом году выиграл все суды против автомобилистов, чьи действия привели к задержкам в движении трамваев. В общей сложности подземка, под чье управление в 2021 году перешла городская трамвайная сеть, подала 125 исков и отсудила по ним 28 млн рублей.

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Чаще всего юристы подземки подавали в суд по нескольким причинам. Например, когда водитель был виноват в ДТП с трамваем или другим транспортом на путях - даже мелкие аварии на них парализуют движение и причиняют неудобства тысячам пассажиров. Кроме того, в суд пришлось идти тем, кто повредил контактную сеть или бросил машину на путях. Последних немало - часто так делают даже неумышленно, а просто паркуются рядом с путями настолько близко, что трамвай не может проехать.

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"Такие инциденты нарушают нормальную работу сети и становятся основной причиной задержек - всего за год получилось почти 300 часов - это более 12 суток, - подсчитали в дептрансе. - Чтобы рассчитать причиненный ущерб, учитываются число отмененных рейсов, их длина, время задержки и количество потенциальных пассажиров".

Одно из самых серьезных наказаний было вынесено в ноябре. Суд вынес решение водителю грузовика, который еще в 2021 году проезжал на улице Героев Панфиловцев с поднятым краном и повредил контактную сеть. Тогда сразу 23 трамвая маршрута N 6 задержались почти на два часа, говорят в дептрансе. Пока контактную сеть экстренно восстанавливали, расписание сбилось. Взамен трамваев пришлось выпускать автобусы, в итоге суммарные убытки превысили 1,1 млн рублей. Именно столько и присудили выплатить водителю.

Многие ДТП попадают на камеры. По записям легко понять, что зачастую к авариям приводит невнимательность, а порой и дорожное хамство - попытки "проскочить", невзирая на правила.

Еще в апреле прошлого года водитель малолитражки не уступил дорогу трамваю на улице Измайловский Вал. В итоге движение по четырем маршрутам остановилось на полчаса. Уже в августе суд вынес вердикт в отношении водителя - он должен покрыть убытки 900 тыс. рублей.

По словам заммэра Максима Ликсутова, в 90% ДТП на трамвайных путях виноваты автомобилисты.

"Мы призываем водителей автомобилей быть крайне внимательными возле трамвайных путей и соблюдать ПДД", - говорит он.