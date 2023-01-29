Названы самые угоняемые китайские автомобили в России. Журналисты поделились списком наиболее популярных у злоумышленников легковушек из Поднебесной, и оказалось, что чаще всего угонщики похищают внедорожники Great Wall Hover, седаны Chery Amulet и Lifan Solano, а также кроссоверы Chery Tiggo. В общем объёме угнанных в нашей стране автомобилей доля «китайцев» всё еще ничтожна: на машины из Поднебесной приходится не более 0,3 процента угонов.

Фото: © Great Wall © Great Wall

В пятёрке самых угоняемых китайских автомобилей Great Wall Hover (245 штук), Chery Amulet (135 штук), Chery Tiggo (95 штук), Lifan Solano (89 штук) и Great Wall Safe (40 штук). Как видно из статистики, злоумышленники пока обходят стороной новые автомобили из Поднебесной, предпочитая более привычные марки.

По статистике 2022 года без малого 85 процентов угонов приходится на корейские модели Hyundai-Kia и бестселлеры Toyota. И хотя в прошлом году доля китайских производителей в общем объёме продаж новых автомобилей увеличилась до 16,8 процента, угонщики к современным Chery, Haval, Geely и Changan равнодушны: в базе розыска новинки из Поднебесной фигурируют нечасто.