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15 часов назад

Названы самые угоняемые китайские автомобили в России

Motor.ru

Названы самые угоняемые китайские автомобили в России. Журналисты поделились списком наиболее популярных у злоумышленников легковушек из Поднебесной, и оказалось, что чаще всего угонщики похищают внедорожники Great Wall Hover, седаны Chery Amulet и Lifan Solano, а также кроссоверы Chery Tiggo. В общем объёме угнанных в нашей стране автомобилей доля «китайцев» всё еще ничтожна: на машины из Поднебесной приходится не более 0,3 процента угонов.

Названы самые угоняемые китайские автомобили в России
Фото: © Great Wall© Great Wall

В пятёрке самых угоняемых китайских автомобилей Great Wall Hover (245 штук), Chery Amulet (135 штук), Chery Tiggo (95 штук), Lifan Solano (89 штук) и Great Wall Safe (40 штук). Как видно из статистики, злоумышленники пока обходят стороной новые автомобили из Поднебесной, предпочитая более привычные марки.

Эксперт рассказал, как предотвратить угон автомобиля

По статистике 2022 года без малого 85 процентов угонов приходится на корейские модели Hyundai-Kia и бестселлеры Toyota. И хотя в прошлом году доля китайских производителей в общем объёме продаж новых автомобилей увеличилась до 16,8 процента, угонщики к современным Chery, Haval, Geely и Changan равнодушны: в базе розыска новинки из Поднебесной фигурируют нечасто.

Эксперты считают, что по мере насыщения российского рынка китайскими автомобилями интерес угонщиков к ним будет расти. Вероятно, в группе риска окажутся бестселлеры (Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray), так как недорогие запчасти востребованы всегда.

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