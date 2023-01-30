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4 часа назад

Раскрыта внешность нового рамного пикапа Toyota

Motor.ru

Бразильское патетное бюро раскрыло внешность нового рамного пикапа Toyota Tacoma. Оказалось, что в серию пойдёт грузовичок, почти дословно повторяющий прототип электропикапа образца 2021 года. Новая Tacoma будет подражать флагманской Tundra и не избежит унификации с ней. Ожидается, что в четвёртом поколении пикап лишится «механики» и атмосферного V6, а в гамме будут обычная и гибридная версии на основе «турбочетвёрки» объёмом 2,4 литра.

Раскрыта внешность нового рамного пикапа Toyota
Фото: Toyota TacomaToyota Tacoma

Американские журналисты давно сообщили о грядущей унификации всех рамных моделей Toyota, и похоже прогноз сбудется. Новая Tacoma должна разделить платформу TNGA-F с внедорожниками Land Cruiser/Sequoia и пикапом Tundra. На смену безнаддувному 3,5-литровому V6 придёт «турбочетвёрка», знакомая по кроссоверу Highlander.

Toyota Tacoma

Как и прежде, Toyota Tacoma будет предлагаться с четырёхдверной кабиной, у пикапа сохранятся почти вертикальный нос, солидный дорожный просвет и опциональные «грязевые» покрышки. На серийном грузовичке появится заправочная горловина и традиционная радиаторная решётка — вот и все отличия от концепта.

Премьеру Toyota Tacoma американские журналисты ждут во втором полугодии. Конкурентами среднеразмерного пикапа станут новый Ford Ranger, а также обновлёные Chevrolet Colorado/GMC Canyon.

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