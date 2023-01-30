Россия заняла 17 место в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином

В 2022 году бензин во многих европейских странах подорожал, а в некоторых цены на топливо достигли рекордных значений. На стоимости бензина сказались многие факторы, в том числе и санкционные ограничения экспорта российских нефтепродуктов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков топливного рынка. В рейтинге стран Европы с самым доступным бензином за прошлый год лидируют Люксембург, Ирландия и Норвегия. Россия находится лишь на 17 строчке.

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Рейтинг доступности топлива был составлен на основе соотношения его цены и доходов населения. Проще говоря, сколько литров бензина могут позволить себе жители той или иной страны на среднемесячную зарплату. Люксембург занял первую строчку: жители этого государства могут приобрести более 2,5 тысячи литров бензина, так как их зарплаты – одни из самых высоких в Европе.

На втором и третьем местах оказались Ирландия (две тысячи литров) и Норвегия (более 1,8 тысячи литра). В первую пятерку входят Великобритания и Нидерланды, жители которых тоже могут приобрести на месячную зарплату более 1,8 тысячи литра бензина. Россия же находится на 17 месте, между Испанией и Словенией. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе примерно 1059 литров бензина АИ-95.

Замыкает рейтинг Венгрия, показатель которой – всего 455 литров топлива. Это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в два раза меньше, чем в России.