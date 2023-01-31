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7 часов назад

Haval H-Dog поступил в производство: что о нем нужно знать

Motor.ruиещё 1

В Китае стартовало производство новинки Haval, внедорожника с брутальным дизайном в стиле Dargo, который пока известен под названием H-Dog. Первый кузов модели изготовили на заводе в китайском Тяньцзине, где выпускают также H6 и экспортные F7 и F7x. Известно, что H-Dog будет позиционироваться как флагман «собачьей» линейки марки, и получит двухлитровый двигатель мощностью 238 лошадиных сил. Позже к бензиновой модификации присоединится и гибридная с установкой на базе ДВС объемом 1,5 литра.

Стартовало производство флагмана «собачьей» линейки Haval
Фото: HavalHaval

Аналогии с Dargo проведены не просто так. Дело в том, что H-Dog может получить экспортное имя Dargo Max (Dagou Max), то есть он станет «старшим братом» Дарго. Если это предположение окажется верным, то, с большой долей вероятности, новинка может составить компанию Dargo на российском рынке.

Autohome.com.cn / Haval H-Dog
Autohome.com.cn / Haval H-Dog
Autohome.com.cn / Haval H-Dog
Autohome.com.cn / Haval H-Dog

H-Dog по габаритам сопоставим со Skoda Kodiaq и, как и Dargo, базируется на платформе L.E.M.O.N. Премьера модели состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, однако тогда показали гибридный вариант с функцией подзарядки: в состав бензоэлектрической установки вошли 1,5-литровый турбомотор и двухступенчатая гибридная трансмиссия DHT. Совокупная отдача системы составляет 326 лошадиных сил, что сопоставимо с характеристиками традиционного бензинового 2,5-литрового ДВС. Тогда же было заявлено, что на чистом электричестве внедорожник способен проехать до 150 километров.

Портал «Китайские автомобили» напоминает, что Haval ранее анонсировал некую новую модель для российского рынка, которой вполне может оказаться H-Dog/Dargo Max. «Младший» Dargo, появившийся в России летом 2022 года, оказался весьма успешен: за семь месяцев в россияне приобрели более 1,8 тысячи таких машин.

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