Стартовало производство флагмана «собачьей» линейки Haval

В Китае стартовало производство новинки Haval, внедорожника с брутальным дизайном в стиле Dargo, который пока известен под названием H-Dog. Первый кузов модели изготовили на заводе в китайском Тяньцзине, где выпускают также H6 и экспортные F7 и F7x. Известно, что H-Dog будет позиционироваться как флагман «собачьей» линейки марки, и получит двухлитровый двигатель мощностью 238 лошадиных сил. Позже к бензиновой модификации присоединится и гибридная с установкой на базе ДВС объемом 1,5 литра.

Фото: Haval Haval

Аналогии с Dargo проведены не просто так. Дело в том, что H-Dog может получить экспортное имя Dargo Max (Dagou Max), то есть он станет «старшим братом» Дарго. Если это предположение окажется верным, то, с большой долей вероятности, новинка может составить компанию Dargo на российском рынке.

Autohome.com.cn / Haval H-Dog

Autohome.com.cn / Haval H-Dog

Autohome.com.cn / Haval H-Dog

Autohome.com.cn / Haval H-Dog

H-Dog по габаритам сопоставим со Skoda Kodiaq и, как и Dargo, базируется на платформе L.E.M.O.N. Премьера модели состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, однако тогда показали гибридный вариант с функцией подзарядки: в состав бензоэлектрической установки вошли 1,5-литровый турбомотор и двухступенчатая гибридная трансмиссия DHT. Совокупная отдача системы составляет 326 лошадиных сил, что сопоставимо с характеристиками традиционного бензинового 2,5-литрового ДВС. Тогда же было заявлено, что на чистом электричестве внедорожник способен проехать до 150 километров.