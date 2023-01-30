В России вводят систему фиксации нарушений при проезде большегрузов

"Весогабаритный контроль - это тема, в которой в последнее время заинтересованы как владельцы автомобильных дорог - органы власти федерального, регионального, местного значения - так и грузоперевозчики, владельцы грузовых автомобилей, водители. Для первых наиболее важно обеспечить целостность и сохранность своих дорог в соответствии с многочисленными нормативами, а также обеспечить безопасность дорожного движения. Вторым интересно максимально быстро, безопасно и с минимальными затратами перевезти груз из одной точки в другую. Собственники транспортных средств также хотят, чтобы их машины ездили по качественным ровным дорогам", - приводит пресс-служба слова разработчиков.