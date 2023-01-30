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8 часов назад

В России вводят систему фиксации нарушений при проезде большегрузов

ТАССиещё 1

Саратовская научно-производственная организация "Рейнбовсофт" начала внедрять в регионах России интеллектуальную систему для выявления нарушений при проезде перегруженных и габаритных автомобилей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

В России вводят систему фиксации нарушений при проезде большегрузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Саратовская компания - резидент инновационного центра "Сколково" - НПО "Рейнбовсофт" реализует социально-значимый проект "Авангард", позволяющий обеспечивать безопасность и качество российских дорог. Разработчиками создана и внедрена информационная система весового и габаритного контроля передвижения транспорта, которая успешно применяется более чем в 10 регионах России", - сообщили в министерстве.

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Система через фото- и видеофиксацию выявляет перегруженные и габаритные автомобили, которые двигаются без специального разрешения, что может повлечь преждевременное разрушение дороги. Данные собираются в движении большегруза, таким образом транспортный поток не замедляется, отметили в ведомстве.

"Весогабаритный контроль - это тема, в которой в последнее время заинтересованы как владельцы автомобильных дорог - органы власти федерального, регионального, местного значения - так и грузоперевозчики, владельцы грузовых автомобилей, водители. Для первых наиболее важно обеспечить целостность и сохранность своих дорог в соответствии с многочисленными нормативами, а также обеспечить безопасность дорожного движения. Вторым интересно максимально быстро, безопасно и с минимальными затратами перевезти груз из одной точки в другую. Собственники транспортных средств также хотят, чтобы их машины ездили по качественным ровным дорогам", - приводит пресс-служба слова разработчиков.

Информация о выявленных нарушителях из системы автоматически передается в региональный орган Ространснадзора. Инспекторы принимают решение о составлении административного протокола и вынесении штрафа, который может достигать 500 тыс. рублей. Взысканные средства идут в том числе на ремонт и восстановление поврежденных дорог.

Автоновости,Ространснадзор,Сколково,Минэкономразвития,
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