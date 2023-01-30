Американцы начали отказываться от пикапов в пользу внедорожников

Американцы начали отказываться от пикапов в пользу двухобъёмных внедорожников, утверждают аналитики нью-йоркской фирмы S&P Global. Исследование структуры автомобильного рынка США показало, что спрос на полноразмерные пикапы снижается более двух лет, а в четвёртом квартале прошлого года доля полутонных грузовичков уменьшилась до 7,5 процента, что является худшим показателем со второго квартала 2012-го (7,4 процента).

Фото: Chevrolet Chevrolet

Исследователи пришли к выводу, что владельцы легких полноразмерных пикапов всё чаще предпочитают внедорожники, то есть доля Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500 продолжает снижаться. При этом спрос на тяжёлые полноразмерные пикапы тех же марок остаётся стабильно высоким.

Пик интереса к полноразмерным пикапам в США был зафиксирован во втором квартале 2020 года: в разгар пандемии около 12,2 процента рынка новых машин составляли грузовички. И всё-таки абсолютному лидерству Ford F-Series на американском рынке пока ничего не угрожает: в 2022 году было реализовано без малого 654 тысячи больших пикапов «голубого овала», около 523 тысяч Chevrolet Silverado и 468 тысяч полноразмерных моделей RAM.