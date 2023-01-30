Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
5 часов назад

Американцы начали отказываться от пикапов в пользу внедорожников

Motor.ru

Американцы начали отказываться от пикапов в пользу двухобъёмных внедорожников, утверждают аналитики нью-йоркской фирмы S&P Global. Исследование структуры автомобильного рынка США показало, что спрос на полноразмерные пикапы снижается более двух лет, а в четвёртом квартале прошлого года доля полутонных грузовичков уменьшилась до 7,5 процента, что является худшим показателем со второго квартала 2012-го (7,4 процента).

Американцы начали отказываться от пикапов в пользу внедорожников
Фото: ChevroletChevrolet

Исследователи пришли к выводу, что владельцы легких полноразмерных пикапов всё чаще предпочитают внедорожники, то есть доля Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500 продолжает снижаться. При этом спрос на тяжёлые полноразмерные пикапы тех же марок остаётся стабильно высоким.

Пик интереса к полноразмерным пикапам в США был зафиксирован во втором квартале 2020 года: в разгар пандемии около 12,2 процента рынка новых машин составляли грузовички. И всё-таки абсолютному лидерству Ford F-Series на американском рынке пока ничего не угрожает: в 2022 году было реализовано без малого 654 тысячи больших пикапов «голубого овала», около 523 тысяч Chevrolet Silverado и 468 тысяч полноразмерных моделей RAM.

Эксперты не берутся прогнозировать, сохранится ли тенденция перехода от пикапов к внедорожникам по мере электрификации американского автомобильного рынка. У Ford, General Motors и Stellantis уже есть проекты «батарейных» грузовичков в разной степени готовности, а вот разнообразия в сегменте больших электровнедорожников пока недостаёт.

Автоновости,Ford F-Series,Chevrolet Silverado,Chevrolet,Ford,General Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители