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7 часов назад

Kyodo: Renault согласилась снизить свою долю в Nissan

ТАССиещё 2

Французская автомобилестроительная компания Renault дала согласие на снижение своей доли в японской компании Nissan с 43% до 15%. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на источники в отрасли.

Kyodo: Renault согласилась снизить свою долю в Nissan
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что руководители двух концернов вышли на договоренность после переговоров об изменении партнерских отношений, которые в Nissan считали неравноправными.

В настоящее время Renault имеет 43% акций своего японского партнера. Однако Nissan обладает лишь 15% акций французской корпорации и не имеет права влиять на ее решения. Японская сторона многократно заявляла о несправедливости такого положения дел, что и стало причиной начала длительных переговоров о пересмотре условий двустороннего альянса.

Вместе с тем обе компании планируют и дальше развивать взаимодействие. Так, Nissan намерен инвестировать в новую компанию по производству электромобилей, которую Renault в ближайшее время запустит в Европе.

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