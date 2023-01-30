Для ремонта дорог решили чаще использовать старый асфальт

Практика использования старого асфальта при ремонте автотрасс будет расширена. Соответствующее решение приняло Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), передает «Коммерсант».

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Технологию холодного ресайклинга применяют много лет в ряде регионов. Среди преимуществ такой меры – экономия бюджета и сокращение сроков ремонта. Ведомством был проведен тендер по исследованию «практики применения» технологии при строительстве, реконструкции и капремонте дорог.

Ожидается заключение договора с ассоциацией «Росасфальт». Научное исследование обойдется в 26,4 млн руб.

Росавтодор отмечает, что старый асфальт измельчается фрезерованием и смешивается с щебнем, песком, различными добавками, цементом или битумом. Благодаря холодному ресайклингу можно будет экономить стройматериалы. Кроме того, на доставку не нужно будет тратить крупную сумму денег. Ведомство также сообщило о необходимости привлекать к работе высококвалифицированных специалистов и организации, которые обладают нужным опытом и компетенцией.