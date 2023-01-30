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6 часов назад

В России решили чаще использовать старый асфальт для ремонта дорог

Лера Букина

Практика использования старого асфальта при ремонте автотрасс будет расширена. Соответствующее решение приняло Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), передает «Коммерсант».

Для ремонта дорог решили чаще использовать старый асфальт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Технологию холодного ресайклинга применяют много лет в ряде регионов. Среди преимуществ такой меры – экономия бюджета и сокращение сроков ремонта. Ведомством был проведен тендер по исследованию «практики применения» технологии при строительстве, реконструкции и капремонте дорог.

Ожидается заключение договора с ассоциацией «Росасфальт». Научное исследование обойдется в 26,4 млн руб.

Росавтодор отмечает, что старый асфальт измельчается фрезерованием и смешивается с щебнем, песком, различными добавками, цементом или битумом. Благодаря холодному ресайклингу можно будет экономить стройматериалы. Кроме того, на доставку не нужно будет тратить крупную сумму денег. Ведомство также сообщило о необходимости привлекать к работе высококвалифицированных специалистов и организации, которые обладают нужным опытом и компетенцией.

В России призвали изменить ГОСТ на ремонт дорог

Ранее портал Autonews сообщил, что водителей начнут предупреждать о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских». Соответствующая опция появилась в сервисе «Яндекс. Карты». Также россияне смогут избегать маршрутов с плохой дорогой. Им будет доступна данная функция. Так, приложение проведет маршрут только по асфальтированным дорогам.

Автоновости,Коммерсант,Росавтодор,
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