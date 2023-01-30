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6 часов назад

Модель Lada XRay исчезла с официального сайта АвтоВАЗа

Car.ru

Отечественный производитель АвтоВАЗ официально снял с продаж модель XRay. Автомобиль больше не представлен на официальном сайте бренда.

Модель Lada XRay была официально убрана из линейки отечественного автопроизводителя на сайте. Есть сразу несколько причин, по которым была прекращена сборка транспортных средств. Во-первых, производитель отмечал низкую локализацию. Во-вторых, модель не пользовалась спросом на внутреннем рынке.

На официальном сайте автопроизводителя АвтоВАЗ больше нет предложения о продаже модели Lada XRay. Представители отечественного бренда подтвердили, что хэтчбек официально исключен из модельного ряда. В компании добавили, что производитель будет выполнять обязательства по обслуживанию на весь срок эксплуатации транспортных средств. Речь идет о сроках, которые указаны в инструкции.

Несмотря на то, что модель была убрана из списка на официальном сайте, в дилерских центрах остались запасы для продажи. В базовой комплектации хэтчбек оценивается в 1 200 000 рублей. Если рассматривать исполнение Cross, придется отдать от 1 600 000 рублей. Эксперты полагают, что в ближайшее время производитель может снизить прайс на данную модель, чтобы распродать все остатки на складах.

Еще в августе 2022 года появилась информация о том, что модель Lada XRay будет официально снята с производства. Тогда представители отечественного производителя сообщали, что для сборки транспортных средств данной модели требуется большое количество импортных комплектующих. Повысить локализацию производства за это время не удалось. Кроме того, статистика аналитиков показывала, что спрос на данную модель падал с каждым годом все больше. Информация о количестве транспортных средств данной модели на складах отсутствует.

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