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5 часов назад

СМИ: Renault согласилась снизить свою долю в Nissan

Лера Букина

Французская автомобилестроительная компания Renault выразила готовность сократить свою долю в японской компании Nissan с 43% до 15%. Об этом проинформировало Kyodo.

Kyodo: Renault согласилась снизить свою долю в Nissan
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источников агентства, руководителям двух концернов удалось выйти на договоренность после проведения дискуссий по поводу изменений партнерских отношений. Напомним, что в Nissan их не считали равноправными.

Сейчас Renault владеет 43% акций своего японского партнера. Однако Nissan владеет лишь 15% акций французской корпорации. Она не может оказывать влияния на ее решения. Такое положение дел стало драйвером переговоров, направленных на пересмотр условий двустороннего альянса.

Однако, как отмечается, фирмы не собираются отказываться от развития взаимодействия. Nissan намерен вложиться в новый бренд по производству электромобилей. Его Renault намерена запустить в Европе в скором времени.

В середине ноября прошлого года французская сторона решила объявить о масштабной перестройке своего бизнеса. Она анонсировала создание брендом Renault совместного предприятия с Geely для производства бензиновых двигателей и гибридных технологий.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Renault и Nissan планируют перезапустят 20-летнее сотрудничество, Оно отметило, что фирмы обсуждают новые промышленные проекты. Согласно ожиданиям, всего их будет пять.

Автоновости,Geely,Renault,Nissan,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
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