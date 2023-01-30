«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски

«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов, из-за чего авто компании пока можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании и ее дилеров.

Дилеры заявили газете, что авто других оттенков будут доступны «не ранее марта».

Представитель «АвтоВАЗа» подчеркнул, что компания находится в постоянном контакте с поставщиками красок, чтобы наладить регулярные поставки.

«АвтоВАЗ» благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели», - заявил он.

Представитель компании подчеркнул, что проблемы с краской не влияют на объемы производства и «имеют краткосрочный характер».

«Ведомости» отмечают, что нехватка цветов отразится не сильно отразится на спросе: подавляющий объем продаж даже без дефицита приходился на черные и белые машины.