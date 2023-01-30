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3 часа назад

Suzuki выпустит Jimny на батарейках и еще несколько электрокаров

Российская Газета

Марка Suzuki анонсировала план по электрификации, согласно которому до 2030 года будет выпущено как минимум пять электрокаров. В их числе - Jimny.

Suzuki выпустит Jimny на батарейках и еще несколько электрокаров
Фото: Пресс-служба SuzukiПресс-служба Suzuki

Неизвестно, выйдет ли Suzuki Jimny первым, но тизер позволяет говорить о том, что внедорожник "на батарейках" будет иметь подсвечивающуюся решётку радиатора (значит, она будет закрыта стеклянной панелью) и фары с рисунком, напоминающим перекрестье прицела. Какую из версий - "короткую" или презентованную парой недель ранее пятидверную - превратят в электрокар, пока неизвестно.

Рядом с Jimny на тизере расположился электрический кроссовер, который был представлен две недели назад в Индии, но с ДВС: это субкомпактный Suzuki Bronx длиной менее четырёх метров. Больше подробностей о нём появится в апреле, когда начнутся продажи.

Разумеется, серийным станет Suzuki eVX, также дебютировавший в этом месяце в Индии. Важная особенность: eVX не будет адаптированным под аккумуляторы и электродвигатели автомобилем - он построен на тойотовской электрической архитектуре e-TNGA. Его дата выхода известна - 2025 год, как и Bronx он будет выпускаться и под брендом Toyota.

В Suzuki считают, что к 2030 году 80% европейских продаж марки будет приходиться на электрические модели. На домашнем рынке японцы выпустят на одну "электричку" больше, но при этом прогнозируемая доля таких машин - только 20%. Шесть электрокаров готовят для индийского рынка, на котором планируют продавать от общего объёма до 15% BEV.

Автоновости,Suzuki Jimny,Suzuki,Toyota,
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