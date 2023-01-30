Минпромторг отреагировал на нехватку красок для авто

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что «надеются» на стабилизацию ситуации с нехваткой лакокрасочных покрытий для автомобилей в ближайшее время, передает ТАСС.

Фото: «АвтоВАЗ» «АвтоВАЗ»

В ведомстве, как и в «АвтоВАЗе», отметили, что сокращение количества доступных номенклатур лакокрасочных материалов не повлияет на запланированные объемы производства и не будет иметь долгосрочный характер.

В министерстве подчеркнули, что уже разрабатывают различные сценарии совместно с АО «АвтоВАЗ» и предприятиями отрасли, и пообещали скорую стабилизацию ситуации.