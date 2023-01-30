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54 минуты назад

В Минпромторге РФ пообещали ликвидировать дефицит покрасочных материалов для авто

Газета.Ruиещё 2

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что «надеются» на стабилизацию ситуации с нехваткой лакокрасочных покрытий для автомобилей в ближайшее время, передает ТАСС.

Минпромторг отреагировал на нехватку красок для авто
Фото: «АвтоВАЗ»«АвтоВАЗ»

В ведомстве, как и в «АвтоВАЗе», отметили, что сокращение количества доступных номенклатур лакокрасочных материалов не повлияет на запланированные объемы производства и не будет иметь долгосрочный характер.

В министерстве подчеркнули, что уже разрабатывают различные сценарии совместно с АО «АвтоВАЗ» и предприятиями отрасли, и пообещали скорую стабилизацию ситуации.

В понедельник, 30 января, поступили сообщения об исчезновении из продажи всех автомобилей Lada, кроме черных, белых и темно-зеленых. До СВО лакокрасочное покрытие для этих автомобилей закупалось в Германии.

Автоновости,Lada,Минпромторг,Автоваз,
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