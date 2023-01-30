В России будут чаще ремонтировать дороги старым асфальтом

Больше автомобильных дорог в России будут ремонтировать с использованием старого асфальта. Как пишет «Коммерсантъ», государственный Росавтодор решил увеличить масштабы такого ремонта, который уже применяется в 20 российских регионах. Практика позволяет экономить бюджетные деньги и сокращает сроки починки дорожного полотна, но требует высокой квалификации специалистов. Чтобы проверить ее эффективность и обобщить уже имеющийся опыт, Росавтодор заказал исследование за 26,4 миллиона рублей.

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Вероятно, речь идет о холодном ресайклинге, который дешевле горячего и уже применяется в регионах. Для ремонта отживший асфальт измельчают фрезерованием и смешивают с песком, щебнем, цементом или битумом и другими добавками. При этом в отличие от горячего ресайклинга старое покрытие не разогревают перед укладкой.

В Росавтодоре отмечают, что ресайклинг широко используется за рубежом, а в России применяется с начала 2000-х годов. Он позволяет экономить на материалах, доставке и утилизации, так как старый асфальт выбрасывать не нужно.

Экономия важна, так как в последнее время множество региональных дорог получили статус федеральных: теперь их необходимо ремонтировать за бюджетные деньги. Из 50 тысяч километров федеральных трасс порядка 10 тысяч было добавлено только за последние пять лет. Ранее власти решили усложнить порядок смены статуса дорог, так как регионы начали злоупотреблять этой возможностью.