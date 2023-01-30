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15 часов назад

Mercedes-Benz 31 января представит обновленные кроссоверы семейства GLE

runews24.ru

Компания Mercedes-Benz уже 31 января официально представит большое обновление семейства кроссоверов GLE, сообщается на сайте немецкого автоконцерна.

Mercedes-Benz 31 января официально представит обновленные кроссоверы GLE
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Главные изменения, как ожидается, коснутся переработанной оптики, новых бамперов и решетки радиатора. При этом потенциальные владельцы также получат модернизированный интерьер с обновленной мультимедийной системы MBUX.

По слухам, будут представлены сразу несколько вариантов кроссоверов с турбодвигателями. Например, с турбированным 2,0-литровым мотором мощностью 255 л.с. и турбированным 3,0-литровым вариантом в паре с шестиступенчатой кпп на 362 л.с., а также с твин-турбо 4,0-литровым V8-двигателем, выдающим 483 л.с.

Вариант кросса AMG оснастят твин-турбодвигателем на 3,0-литра и шесть цилиндров на 429 л.с.. Еще вариант - снова с твин-турбо на четыре литра и V8 мощностью в 603 л.с.

Автоновости,Кроссовер,Mercedes-Benz,
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