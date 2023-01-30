Несостоявшийся побратим Lada выпустит младшего "брата" Dacia Duster

Марка Dacia, которая в рамках несостоявшегося плана Renaulution должна была образовать с Lada бизнес-единицу, готовит к премьере кроссовер размером меньше "Дастера". Сколько он будет стоить, сказать сложно, потому что за последние полтора года бюджетный Dacia Spring основательно подорожал.
Новая модель заполнит нишу между электрическим хэтчбеком Dacia Spring (3,73 м), второе поколение которого ожидается в 2024 году, и следующим Duster (примерно 4,40 м). Издание L"Automobile предполагает, что новинка будет электрифицирована как минимум по рецепту 7-местного Jogger Hybrid, который не умеет ездить на электричестве, а мотор, запитанный от крохотного аккумулятора, необходим для старта.
В октябре прошлого года Renault представила концептуальный кроссовер B-класса 4Ever Trophy. Издание предполагает, что он мог бы стать "донором" для бюджетной модели Dacia. По крайней мере, это предположение не лишено смысла, так как ретро-SUV от материнской марки построили на электрической платформе CMF-BEV, унифицированной на 50% с существующей архитектурой CMF-B. С другой стороны мы помним, что говорил руководитель румынской марки Дени Ле Вот: электрокары - это не про Dacia, потому что банально дорого.
В случае с гибридной трансмиссией у Dacia есть больше шансов на успех, так как упрощение "реношного" кроссовера поставит инженеров и маркетологов перед выбором: приличный запас хода и соответствующая цена, либо меньший запас хода и более демократичный для большинства клиентов ценник. В любом случае, пишет L"Automobile, новинка Dacia окажется привлекательнее Jeep Avenger, за который сейчас во Франции, например, просят от 36 500 до 42 500 евро.
Ориентировочно младший "брат" Dacia Duster появится в 2026 году.
А удержать привлекательный прайс в нынешних геополитических и экономических реалиях крайне сложно. В качестве примера можно взять тот же Dacia Spring, цена на который в Европе за последние полтора года увеличилась с 16 990 до 20 800 евро. При этом модель не получала никаких обновлений.