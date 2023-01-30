Несостоявшийся побратим Lada выпустит младшего "брата" Dacia Duster

Марка Dacia, которая в рамках несостоявшегося плана Renaulution должна была образовать с Lada бизнес-единицу, готовит к премьере кроссовер размером меньше "Дастера". Сколько он будет стоить, сказать сложно, потому что за последние полтора года бюджетный Dacia Spring основательно подорожал.

Фото: www.automobile-magazine.fr www.automobile-magazine.fr

Новая модель заполнит нишу между электрическим хэтчбеком Dacia Spring (3,73 м), второе поколение которого ожидается в 2024 году, и следующим Duster (примерно 4,40 м). Издание L"Automobile предполагает, что новинка будет электрифицирована как минимум по рецепту 7-местного Jogger Hybrid, который не умеет ездить на электричестве, а мотор, запитанный от крохотного аккумулятора, необходим для старта.

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В октябре прошлого года Renault представила концептуальный кроссовер B-класса 4Ever Trophy. Издание предполагает, что он мог бы стать "донором" для бюджетной модели Dacia. По крайней мере, это предположение не лишено смысла, так как ретро-SUV от материнской марки построили на электрической платформе CMF-BEV, унифицированной на 50% с существующей архитектурой CMF-B. С другой стороны мы помним, что говорил руководитель румынской марки Дени Ле Вот: электрокары - это не про Dacia, потому что банально дорого.

В случае с гибридной трансмиссией у Dacia есть больше шансов на успех, так как упрощение "реношного" кроссовера поставит инженеров и маркетологов перед выбором: приличный запас хода и соответствующая цена, либо меньший запас хода и более демократичный для большинства клиентов ценник. В любом случае, пишет L"Automobile, новинка Dacia окажется привлекательнее Jeep Avenger, за который сейчас во Франции, например, просят от 36 500 до 42 500 евро.

Ориентировочно младший "брат" Dacia Duster появится в 2026 году.