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2 часа назад

Раскрыта внешность электрокара Xiaomi

Motor.ru

Первый автомобиль китайского техногиганта Xiaomi активно проходит дорожные испытания, что говорит о завершении основного этапа разработки. Это подтверждают и просочившиеся в китайские соцсети изображения, похожие на слайды из презентации модели: на них виден четырехдверный автомобиль с обтекаемым кузовом, выглядящий готовым к запуску в серию. На табличке видно название MS11, хотя ранее модель был известна под кодовым именем Modena. Как полагает CarNewsChina, именно Modena окажется «товарным» именем.

В соцсетях КНР появились изображения электрокара Xiaomi
Фото: CarNewsChinaCarNewsChina

Электроседан от Xiaomi получил стеклянную заваленную крышу, контрастные «утопленные» ручки дверей, блок-фары необычной формы и традиционные зеркала заднего вида в небольших корпусах. Колесные диски с пятью «лепестками» имеют логотип Mi в ступицах и прикрывают желтые тормозные суппорты.

Также видны черная деталь на переднем крыле и козырек лидара над лобовым стеклом. Как уже известно, MS11/Modena достанется гибридный твердотельный лидар AT128 в качестве основного и еще несколько лидаров, которые будет использовать собственная система автономного вождения Xiaomi.

CarNewsChina
CarNewsChina
CarNewsChina

Лидарами Xiaomi обеспечит китайская Hesai Technology. Что касается батарей, то выбраны два поставщика — BYD и CATL, причем последняя предоставит передовой аккумулятор Qilin, заряжающийся с нуля до 80 процентов за 15 минут. Он достанется самой дорогой версии. Электромотор, подробностей о котором пока нет, разработает сама Xiaomi.

Ожидается, что на китайский рынок электромобиль выйдет в первом квартале 2024 года. Сейчас он активно проходит дорожные тесты: на прошлой неделе сразу два экземпляра (возможно, с разными батареями) сфотографировали на заснеженных дорогах Внутренней Монголии.

Автоновости,BYD,
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