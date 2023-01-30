В соцсетях КНР появились изображения электрокара Xiaomi

Первый автомобиль китайского техногиганта Xiaomi активно проходит дорожные испытания, что говорит о завершении основного этапа разработки. Это подтверждают и просочившиеся в китайские соцсети изображения, похожие на слайды из презентации модели: на них виден четырехдверный автомобиль с обтекаемым кузовом, выглядящий готовым к запуску в серию. На табличке видно название MS11, хотя ранее модель был известна под кодовым именем Modena. Как полагает CarNewsChina, именно Modena окажется «товарным» именем.
Электроседан от Xiaomi получил стеклянную заваленную крышу, контрастные «утопленные» ручки дверей, блок-фары необычной формы и традиционные зеркала заднего вида в небольших корпусах. Колесные диски с пятью «лепестками» имеют логотип Mi в ступицах и прикрывают желтые тормозные суппорты.
Также видны черная деталь на переднем крыле и козырек лидара над лобовым стеклом. Как уже известно, MS11/Modena достанется гибридный твердотельный лидар AT128 в качестве основного и еще несколько лидаров, которые будет использовать собственная система автономного вождения Xiaomi.
Лидарами Xiaomi обеспечит китайская Hesai Technology. Что касается батарей, то выбраны два поставщика — BYD и CATL, причем последняя предоставит передовой аккумулятор Qilin, заряжающийся с нуля до 80 процентов за 15 минут. Он достанется самой дорогой версии. Электромотор, подробностей о котором пока нет, разработает сама Xiaomi.
Ожидается, что на китайский рынок электромобиль выйдет в первом квартале 2024 года. Сейчас он активно проходит дорожные тесты: на прошлой неделе сразу два экземпляра (возможно, с разными батареями) сфотографировали на заснеженных дорогах Внутренней Монголии.