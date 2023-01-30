В Калининграде начали выпускать китайские седаны Kaiyi E5

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск автомобилей марки Kaiyi (произносится как «Каи»). Первой моделью для российского рынка стал седан E5, объявили в компании.

Начало продаж модели E5 запланировано на I квартал 2023 года. До конца текущего года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда.

«Автотор» получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ. Официальным дистрибутором Kaiyi стала компания ООО «КАИ РУС», которая займется продажами автомобилей, запчастей, а также обслуживанием машин в России.

Для выпуска Kaiyi E5 на «Автоторе», где прежде выпускались BMW, Kia и Hyundai, вложили более 100 млн рублей в модернизацию производственной линии. На первом этапе выпуск машин идет в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, Позже планируется переход на полный цикл производства, предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.