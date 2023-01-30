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1 час назад

В Калининграде начали выпускать китайские седаны Kaiyi E5

Газета.Ru

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск автомобилей марки Kaiyi (произносится как «Каи»). Первой моделью для российского рынка стал седан E5, объявили в компании.

Начало продаж модели E5 запланировано на I квартал 2023 года. До конца текущего года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда.

«Автотор» получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ. Официальным дистрибутором Kaiyi стала компания ООО «КАИ РУС», которая займется продажами автомобилей, запчастей, а также обслуживанием машин в России.

Для выпуска Kaiyi E5 на «Автоторе», где прежде выпускались BMW, Kia и Hyundai, вложили более 100 млн рублей в модернизацию производственной линии. На первом этапе выпуск машин идет в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, Позже планируется переход на полный цикл производства, предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.

В конце прошлого года «Газета.Ru» выяснила, что автодилеры начали поставлять в Россию новые китайские кроссоверы Kaiyi X3 Pro.

Автоновости,Видео,Hyundai,Kia,BMW,
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