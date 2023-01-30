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1 час назад

Автозавод иностранного бренда в Санкт-Петербурге превратят в образовательный кластер

Motor.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и ВМФ сообщил, что один из автомобильных заводов региона станет образовательным предприятием, на котором студенты технических вузов и колледжей смогут проходить практику. По словам чиновника, властям уже удалось договориться с владельцем одной из местных площадок. Подобный проект станет первым в истории города.

Автозавод иностранного бренда в Санкт-Петербурге превратят в образовательный кластер
Фото: ToyotaToyota

Беглов заявил, что образовательное предприятие, построенное на базе реального автозавода станет важным проектом для подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса страны. Губернатор сообщил, что городская администрация находится в процессе согласования проекта с владельцами площадок, на которых ранее выпускали транспортные средства зарубежные компании. Властям уже удалось договориться с одним автозаводом, однако Беглов не раскрыл название предприятия.

На территории Санкт-Петербурга расположены четыре автозавода зарубежных брендов. В их числе Nissan, Hyundai, General Motors и Toyota. Скорее всего городская администрация перепрофилирует под образовательный кластер одно из этих предприятий.

В середине января заинтересованность в покупке бывшего автозавода Toyota проявила иранская компания. Вместе с тем, японская марка должна до конца января сообщить Минпромторгу о своём решении относительно предприятия.

Автоновости,Александр Беглов,General Motors,Минпромторг,
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