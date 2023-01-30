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1 час назад

Компания Kaiyi назвала первые модели российской линейки

Газета.Ru

В 2023 году линейка автомобилей Kaiyi, выпуск которых наладят на заводе «Автотор» в Калининграде, будет состоять из трех китайских моделей, объявили в компании. Первой станет городской седан E5 с турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим 147 л.с. (210 Нм), и вариатором.

Российская линейка автомобилей Kaiyi будет состоять из трех моделей
Фото: KAIYIKAIYI

Мировая премьера седана E5 состоялась в конце 2021 года. Колесная база модели составляет 2700 мм (длина машины — 4670 мм), она оснащена независимой подвеской спереди и сзади. Старт продаж Kaiyi E5 в России намечен на I квартал 2023 года.

KAIYI

В середине года модельный ряд Kaiyi пополнится компактными кроссоверами X3 и X3 Pro. Предложения о поставках X3 Pro в Россию автомобильные дилеры начали размещать еще в конце 2022 года, оценив модель в 2 млн рублей.

Длина Kaiyi X3 и X3 Pro составляет 4000 мм, а колесная база — 2632 мм. Первый оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а второй — турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба двигателя идут в связке с вариатором.

Также в будущем в линейку Kaiyi войдет среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun, говорится на сайте марки. Он получил турбомотор объемом 2,0 л, который развивает 249 л.с.

Продажами автомобилей Kaiyi и запчастей к ним, а также обслуживанием машин в России займется компания ООО «КАИ РУС». Для выпуска Kaiyi E5 на «Автоторе», где прежде выпускались BMW, Kia и Hyundai, вложили более 100 млн рублей в модернизацию производственной линии, сообщалось ранее.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,
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