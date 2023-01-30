Российская линейка автомобилей Kaiyi будет состоять из трех моделей

В 2023 году линейка автомобилей Kaiyi, выпуск которых наладят на заводе «Автотор» в Калининграде, будет состоять из трех китайских моделей, объявили в компании. Первой станет городской седан E5 с турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим 147 л.с. (210 Нм), и вариатором.

Фото: KAIYI KAIYI

Мировая премьера седана E5 состоялась в конце 2021 года. Колесная база модели составляет 2700 мм (длина машины — 4670 мм), она оснащена независимой подвеской спереди и сзади. Старт продаж Kaiyi E5 в России намечен на I квартал 2023 года.

KAIYI

В середине года модельный ряд Kaiyi пополнится компактными кроссоверами X3 и X3 Pro. Предложения о поставках X3 Pro в Россию автомобильные дилеры начали размещать еще в конце 2022 года, оценив модель в 2 млн рублей.

Длина Kaiyi X3 и X3 Pro составляет 4000 мм, а колесная база — 2632 мм. Первый оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а второй — турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба двигателя идут в связке с вариатором.

Также в будущем в линейку Kaiyi войдет среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun, говорится на сайте марки. Он получил турбомотор объемом 2,0 л, который развивает 249 л.с.