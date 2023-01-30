Mercedes-Benz GLC оказался неустойчив на дороге

В итоге была выявлена недостаточная поворачиваемость. Кроме того, автомобиль не смог разогнаться быстрее 75 километров в час без того, чтобы передний бампер не зацепил конусы.

Однако было отмечено, что при этом задняя часть оставалась стабильной, то есть колеса от земли не отрывались. Причина, по которой автомобиль не смог показать лучший результат, связана с резиной 255/45 R20 и 285/40 R20. Continental EcoContact 6 не является шиной с высокими эксплуатационными характеристиками.