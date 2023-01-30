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15 часов назад

Модель Mercedes-Benz GLC оказалась неустойчивой на дороге

Моя Москва.онлайн

Как передает издание SPEEDME.RU, у модели Mercedes-Benz GLC оценили устойчивость при резком изменении направления движения.

Mercedes-Benz GLC оказался неустойчив на дороге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В итоге была выявлена недостаточная поворачиваемость. Кроме того, автомобиль не смог разогнаться быстрее 75 километров в час без того, чтобы передний бампер не зацепил конусы.

Однако было отмечено, что при этом задняя часть оставалась стабильной, то есть колеса от земли не отрывались. Причина, по которой автомобиль не смог показать лучший результат, связана с резиной 255/45 R20 и 285/40 R20. Continental EcoContact 6 не является шиной с высокими эксплуатационными характеристиками.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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