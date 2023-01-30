Hyundai ищет варианты возвращения в Россию

Руководство южнокорейской компании Hyundai ищет способы перезапуска производства на сборочной площадке в Санкт-Петербурге. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль во время встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка».

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

По его словам, фирма контактирует с Минпромторгом и правительством города. Хенчхоль также отметил, что городская администрация «дорожит работой предприятия». Стороны заинтересованы в том, чтобы производство перезапустилось максимально быстро, добавил он.

Компания, как уточнил Хенчхоль, находится в ежедневном поиске варианта для начала работы. Как отметил директор, для запуска производства прилагаются общие усилия.

Сегодня предприятие и поставщики функционирует в ограниченном режиме. Завод выпускает запчасти для обслуживания уже проданных в России машин. Кроме того, в настоящее время осуществляется выпуск кузовов для экспорта в Казахстан.