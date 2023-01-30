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1 час назад

Hyundai ищет варианты возвращения в Россию

Лера Букина

Руководство южнокорейской компании Hyundai ищет способы перезапуска производства на сборочной площадке в Санкт-Петербурге. Об этом заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль во время встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка».

Hyundai ищет варианты возвращения в Россию
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС

По его словам, фирма контактирует с Минпромторгом и правительством города. Хенчхоль также отметил, что городская администрация «дорожит работой предприятия». Стороны заинтересованы в том, чтобы производство перезапустилось максимально быстро, добавил он.

Компания, как уточнил Хенчхоль, находится в ежедневном поиске варианта для начала работы. Как отметил директор, для запуска производства прилагаются общие усилия.

Сегодня предприятие и поставщики функционирует в ограниченном режиме. Завод выпускает запчасти для обслуживания уже проданных в России машин. Кроме того, в настоящее время осуществляется выпуск кузовов для экспорта в Казахстан.

Ранее издание «Авторевю» сообщило, что кроссовер Hyundai Kona второго поколения был официально представлен в Южной Корее. Для домашнего рынка будут доступны бензиновые и гибридные версии, а также электрический вариант машины. Автомобиль стал больше по размерам. Длина машины увеличилась на 150 мм.

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