Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

ГИБДД может ввести новый штраф для водителей

Алиса Селезнёва

Сотрудники ГИБДД смогут штрафовать российских автомобилистов за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS) и неисправный усилитель руля. Об этом пишет Car.ru.

Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу в ближайшее время, напоминает издание.

Помимо неисправностей в машине, штраф предусмотрен и за использование нестандартной оптики, которая может приводить к ослеплению водителей встречных автомобилей, а также за использование резины не по сезону. За то, что машина ездит без зимней резины в период с начала декабря до конца февраля водитель может быть оштрафован на 500 рублей. То же самое качается и тех автолюбителей, которые выезжают на дороги летом на шипованной резине.

Перечень неисправностей, за которые будут введены новые штрафы, составило МВД. Нововведения призваны обеспечить порядок на дорогах и повысить общий уровень безопасности.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в 2023 году россиян начнут штрафовать с помощью камер за езду без полиса ОСАГО. При этом в МВД подчеркнули, что штрафы по административной статье 12.37 (отсутствие ОСАГО) с использованием технических средств пока не выписывались, правоприменительной практики для этого нет. Пока штрафовать за это нарушение может только инспектор.

В России предложили ввести новый штраф

Также в полиции заявили, что указывать конкретные сроки введения таких штрафов преждевременно.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители