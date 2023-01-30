ГИБДД может ввести новый штраф для водителей

Сотрудники ГИБДД смогут штрафовать российских автомобилистов за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS) и неисправный усилитель руля. Об этом пишет Car.ru.

Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу в ближайшее время, напоминает издание.

Помимо неисправностей в машине, штраф предусмотрен и за использование нестандартной оптики, которая может приводить к ослеплению водителей встречных автомобилей, а также за использование резины не по сезону. За то, что машина ездит без зимней резины в период с начала декабря до конца февраля водитель может быть оштрафован на 500 рублей. То же самое качается и тех автолюбителей, которые выезжают на дороги летом на шипованной резине.

Перечень неисправностей, за которые будут введены новые штрафы, составило МВД. Нововведения призваны обеспечить порядок на дорогах и повысить общий уровень безопасности.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в 2023 году россиян начнут штрафовать с помощью камер за езду без полиса ОСАГО. При этом в МВД подчеркнули, что штрафы по административной статье 12.37 (отсутствие ОСАГО) с использованием технических средств пока не выписывались, правоприменительной практики для этого нет. Пока штрафовать за это нарушение может только инспектор.