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1 час назад

Nissan и Hitachi решили использовать электромобили для работы лифтов

Никита Бородкин

Японская автокорпорация Nissan и дочерняя компания Hitachi планируют внедрить в лифты систему, которые будут поддерживать их работу во время отключения электричества за счет питания от аккумуляторов электромобилей. Как сообщает AutoBlog, эта инновация особенно актуальна в Японии, где города порой остаются без электроэнергии из-за частых землетрясений.

Nissan и Hitachi решили использовать электромобили для работы лифтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что сегодня немногие электрические автомобили способны к двунаправленной зарядке, когда транспортное средство может давать ток обратно в сеть. Такие модели уже есть у Ford и Renault, однако серьезного практического применения до сих пор не было.

Nissan и Hitachi, по всей видимости, станут первыми компаниями, которые попытаются использовать автомобильные аккумуляторы для выполнения более широких задач. В частности, организации заявили, что им удалось в течении 10 часов поддерживать работу лифта, вмещающего девять человек, с помощью батареи электромобиля Nissan Sakura.

По словам одного из руководителей Hitachi Building Systems, система V2X использует стандарт зарядки CHAdeMO, поддерживаемый Nissan. Это позволяет ему также получать энергию от более крупных электромобилей Nissan, таких как Ariya и Leaf.

Директор отдела управления внутренним бизнесом Hitachi Building Systems Тацунори Такахаси также выразил надежду, что фирма начнет предоставлять систему многоквартирным домам с начала нового финансового года в апреле.

Автоновости,Renault,Nissan,Ford,
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