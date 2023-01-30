Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

«АвтоВАЗ» переформатирует бывший завод Nissan

Лера Букина

Гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании переформатировать в кратчайшие сроки бывший автозавод Nissan под бренд Lada. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Деловой Петербург».

«АвтоВАЗ» переформатирует бывший завод Nissan
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«АвтоВАЗ» намерен выпускать на данном предприятии минимум три новые модели Lada. Точная цифра будет определена позднее – на ситуацию будет влиять количество будущих партнеров, уточнил Соколов.

Компания наметила выпуск автомобилей C- и D-классов, включая седаны и кроссоверы. В самом начале они будут собираться из готовых машинокомплектов, которые поставляют партнеры из дружественных стран.

Соколов положительно оценивает перспективы завода. По его словам, мощности этой площадки в пиковый период составляют более 110 тыс. автомобилей в год. В 2024 году компания может произвести 40–60 тыс. в зависимости от рынка и задач по продвижению бренда Lada», уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что россияне теперь могут стать обладателями модернизированных пикапов, которые сделаны на базе модели Niva Legend. О старте продаж объявила пресс-служба российского автопроизводителя «АвтоВАЗ». Отмечалось, что максимальную грузоподъемность автомобилей увеличили на 185 кг. Также в сообщении говорилось, что самой большой грузоподъемностью обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки - 800 кг.

Автоновости,Nissan,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители