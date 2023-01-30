«АвтоВАЗ» переформатирует бывший завод Nissan

Гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании переформатировать в кратчайшие сроки бывший автозавод Nissan под бренд Lada. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Деловой Петербург».
«АвтоВАЗ» намерен выпускать на данном предприятии минимум три новые модели Lada. Точная цифра будет определена позднее – на ситуацию будет влиять количество будущих партнеров, уточнил Соколов.
Компания наметила выпуск автомобилей C- и D-классов, включая седаны и кроссоверы. В самом начале они будут собираться из готовых машинокомплектов, которые поставляют партнеры из дружественных стран.
Соколов положительно оценивает перспективы завода. По его словам, мощности этой площадки в пиковый период составляют более 110 тыс. автомобилей в год. В 2024 году компания может произвести 40–60 тыс. в зависимости от рынка и задач по продвижению бренда Lada», уточнил собеседник.
Ранее сообщалось, что россияне теперь могут стать обладателями модернизированных пикапов, которые сделаны на базе модели Niva Legend. О старте продаж объявила пресс-служба российского автопроизводителя «АвтоВАЗ». Отмечалось, что максимальную грузоподъемность автомобилей увеличили на 185 кг. Также в сообщении говорилось, что самой большой грузоподъемностью обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки - 800 кг.