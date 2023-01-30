Новый AtlantiX не стал самой дорогой моделью Exeed

После празднования Нового года Chery начала продажи кроссовера Exeed AtlantiX (Yaoguang), который предложен пока в двух комплектациях и, что не совсем обычно для китайских моделей, обе - с системой полного привода.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Exeed AtlantiX - одноклассник Kia Sorento. У моделей одинаковая колёсная база - 2815 мм. Длина китайского кроссовера составляет 47781 мм, ширина равна 1920 мм, высота- 1671 мм.

Под капотом новой модели расположился 261-сильный 2.0 TGDI с пиковым крутящим моментом 400 Нм. В паре с ним работает 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. В будущем появятся версии с гибридной трансмиссией.

Даже базовая комплектация Exeed Yaoguang поставляется с широким списком оборудования, в который входят цифровая приборная панель и мультимедиа, представленные единым дисплеем диагональю 24,6 дюйма, аудиосистема Sony с восемью динамиками, сиденья второго ряда с ручной регулировкой наклона спинки, водительское кресло с электроприводом, подогревом, функциями массажа и вентиляции и памятью на настройки, система камер кругового обзора с функцией просмотра ситуации под днищем, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и так далее. Также в состав базовой комплектации входит адаптивная электромагнитная подвеска.

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Цены на Exeed AtlantiX составляют 167 800 и 179 800 юаней (1,7 - 1,8 млн рублей). Это означает, что флагманом с точки зрения, прежде всего, ценообразования и размеров по-прежнему остаётся Exeed VX, за который в Китае просят минимум 193 900 - 233 900 юаней.

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