Кроссовер Voyah Free получил версию с увеличенным запасом хода

В России начались официальные продажи гибридной модификации кроссовера Voyah Free.
Voyah Free EVR - это последовательный гибрид с возможностью подзарядки аккумулятора от розетки.
Колеса автомобиля приводят в движение электромоторы, а генератором электричества для батареи выступает бензиновый ДВС на 1,5 литра (108 л.с. и 192 Нм).
Что касается электромоторов, то их два - пиковая отдача 693 л.с. и 1040 Нм (по 347 л.с. на передней и задней осях). Ожидаемый суммарный запас хода машины составляет 674 км автономного пробега по циклу WLTP.
Кроссовер в версии EVR доступен в максимальной роскошной комплектации по цене 7 290 000 рублей. Напомним, что электрический Voyah Free стоит 7 990 000 рублей.
В будущем модельный ряд Voyah в России должен расшириться за счет минивэна Dreamer и седана Chasing Light.