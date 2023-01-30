Кроссовер Voyah Free получил версию с увеличенным запасом хода

В России начались официальные продажи гибридной модификации кроссовера Voyah Free.

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Voyah Free EVR - это последовательный гибрид с возможностью подзарядки аккумулятора от розетки.

Колеса автомобиля приводят в движение электромоторы, а генератором электричества для батареи выступает бензиновый ДВС на 1,5 литра (108 л.с. и 192 Нм).

Что касается электромоторов, то их два - пиковая отдача 693 л.с. и 1040 Нм (по 347 л.с. на передней и задней осях). Ожидаемый суммарный запас хода машины составляет 674 км автономного пробега по циклу WLTP.

Кроссовер в версии EVR доступен в максимальной роскошной комплектации по цене 7 290 000 рублей. Напомним, что электрический Voyah Free стоит 7 990 000 рублей.