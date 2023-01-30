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15 часов назад

Производство на заводе "Мазда Соллерс" в Приморье перезапустят в августе

Газета.Ruиещё 4

В августе текущего года на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке планируется перезапустить производство автомобилей. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании об итогах социально-экономического развития края, передает агентство ТАСС.

Производство на заводе "Мазда Соллерс" в Приморье перезапустят в августе
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

«Есть небольшие снижения по индексу промышленного производства. Они касаются приостановки линии на заводе «Мазда Соллерс». Но в этом году мы видим объемы крупных предприятий, мы видим увеличение гособоронзаказа и перезапуск в августе «Мазда Соллерс» этой линии — поэтому тот показатель по индексу промышленного производства на готовую продукции, думаю, выровняем даже с плюсом», — сказал Кожемяко.

На заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке собирались кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6. В «Соллерсе» ранее рассказывали, что планируют выпускать на заводе кроссоверы среднего ценового сегмента, которые смогут заменить модели Mazda. Запуск производства был намечен на II квартал 2023 года.

В конце прошлого года сообщалось, что «Соллерс» закрыла сделку по выкупу доли Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Убыток японского концерна в связи с уходом с российского рынка оценен в 12 млрд иен ($82 млн). СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года.

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