Производство на заводе "Мазда Соллерс" в Приморье перезапустят в августе

«Есть небольшие снижения по индексу промышленного производства. Они касаются приостановки линии на заводе «Мазда Соллерс». Но в этом году мы видим объемы крупных предприятий, мы видим увеличение гособоронзаказа и перезапуск в августе «Мазда Соллерс» этой линии — поэтому тот показатель по индексу промышленного производства на готовую продукции, думаю, выровняем даже с плюсом», — сказал Кожемяко.