Калининградский «Автотор» сообщил о старте производства китайских автомобилей Kaiyi.

Первая модель, которая встала на конвейер, - городской седан E5. Компания собирается запустить продажи автомобиля в первом квартале текущего года. Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже начал принимать заявки от дилеров.

По словам председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова, начало производства стратегического партнерства является важным событием для фирмы.

По его словам, у калининградского автопроизводителя появилось эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi в России и ряде стран СНГ.

В «Автоторе» оценивают инвестиции в модернизацию производственной линии для выпуска Kaiyi E5 более чем в 100 миллионов рублей. Отмечается, что в самом начале на заводе будут осуществлять промышленную сборку на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В будущем ожидается переход на полный цикл производства, указали в компании.