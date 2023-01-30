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12 минут назад

Китайский седан Kaiyi E5 начали производить в Калининграде

Лера Букина

Калининградский «Автотор» сообщил о старте производства китайских автомобилей Kaiyi.

Первая модель, которая встала на конвейер, - городской седан E5. Компания собирается запустить продажи автомобиля в первом квартале текущего года. Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже начал принимать заявки от дилеров.

По словам председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова, начало производства стратегического партнерства является важным событием для фирмы.

По его словам, у калининградского автопроизводителя появилось эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi в России и ряде стран СНГ.

В «Автоторе» оценивают инвестиции в модернизацию производственной линии для выпуска Kaiyi E5 более чем в 100 миллионов рублей. Отмечается, что в самом начале на заводе будут осуществлять промышленную сборку на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В будущем ожидается переход на полный цикл производства, указали в компании.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что Китаю в прошлом году удалось ввезти в Россию наибольшее число новых легковых автомобилей среди стран-импортеров. Объем за год увеличился на 40% и составил более 117 тысяч единиц.

Автоновости,Видео,Валерий Горбунов,ФТС России,
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