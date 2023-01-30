Калининградский «Автотор» сообщил о старте производства китайских автомобилей Kaiyi.
Первая модель, которая встала на конвейер, - городской седан E5. Компания собирается запустить продажи автомобиля в первом квартале текущего года. Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже начал принимать заявки от дилеров.
По словам председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова, начало производства стратегического партнерства является важным событием для фирмы.
По его словам, у калининградского автопроизводителя появилось эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi в России и ряде стран СНГ.
В «Автоторе» оценивают инвестиции в модернизацию производственной линии для выпуска Kaiyi E5 более чем в 100 миллионов рублей. Отмечается, что в самом начале на заводе будут осуществлять промышленную сборку на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В будущем ожидается переход на полный цикл производства, указали в компании.
Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что Китаю в прошлом году удалось ввезти в Россию наибольшее число новых легковых автомобилей среди стран-импортеров. Объем за год увеличился на 40% и составил более 117 тысяч единиц.