Citroen работает над полностью электрическим Citroen C3

Citroen представит полностью электрическую версию своего хэтчбека C3 в Индии в следующем месяце, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на генерального директора компании. Неизвестно, будет ли модель выпущена и в Европе, где она будет хорошо конкурировать с Dacia Spring.

Оригинальный Citroen C3 выглядит несколько иначе в своей доступной версии для развивающихся рынков. Он использует урезанный вариант платформы CMP, который по-прежнему поддерживает как ДВС, так и электрические силовые агрегаты.