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15 часов назад

Citroen работает над полностью электрическим Citroen C3

ПроКроссовер.ру

Citroen представит полностью электрическую версию своего хэтчбека C3 в Индии в следующем месяце, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на генерального директора компании. Неизвестно, будет ли модель выпущена и в Европе, где она будет хорошо конкурировать с Dacia Spring.

Citroen работает над полностью электрическим Citroen C3
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Оригинальный Citroen C3 выглядит несколько иначе в своей доступной версии для развивающихся рынков. Он использует урезанный вариант платформы CMP, который по-прежнему поддерживает как ДВС, так и электрические силовые агрегаты.

По словам генерального директора, грядущий Citroen eC3 будет ориентирован в первую очередь на корпоративных клиентов. Поступают сообщения о том, что он будет использовать скромную тяговую батарею на 30 кВтч. С другой стороны, Dacia Spring для Европы работает с аккумуляторной батареей на 26,8 кВтч, которая обеспечивает приличный запас хода в 234 км

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