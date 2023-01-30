Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей

Компания Toyota опубликовала отчет о глобальных продажах за 2022 год: японский автопроизводитель отгрузил 10 483 024 автомобиля и превзошел по этому показателю Volkswagen Group, которая в свою очередь завершила прошлый год с результатом 8,3 миллиона машин. Если сравнивать с объемами продаж в 2021 году, то реализация Toyota сократилась на 0,1 процента, что, впрочем, не помешало ей возглавить рейтинг крупнейших автопроизводителей.

Фото: Toyota Toyota

В общих продажах Toyota учитываются результаты не только Lexus, но также Daihatsu и Hino – последний выпускает коммерческие автомобили. И хотя глобальные продажи немного снизились, объемы производства увеличилось на 5,3 процента, до 10 610 604 единиц. В Японии выпустили 2 656 009 машин, что на 7,7 процента меньше, чем в 2021-м, а в других станах – 6 370 704 штуки (+11,7 процента).

Стоит отметить, что из-за перебоев с поставками комплектующих в течение 2022 года Toyota практически ежемесячно вносила корректировки в производственный план. Эта тенденция сохранилась и в 2023-м: так, например, завод японской марки в Чехии, где производят Aygo X и Yaris, будет простаивать весь февраль.