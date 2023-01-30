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15 часов назад

Названа цена китайского седана Kaiyi E5 с «Автотора»

Лера Букина

Стоимость нового китайского седана Kaiyi E5 будет составлять около 1 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании «Автотор», которая ранее объявила о старте производства.

Названа цена китайского седана Kaiyi E5 с «Автотора»
Фото: kaiyiglobal.comkaiyiglobal.com

Kaiyi E5 дали бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатор с имитацией девяти фиксированных передач при переходе в ручной режим.

Как сегодня стало известно, городской седан E5 - первая модель, которая встала на конвейер. Компания собирается запустить продажи автомобиля в первом квартале текущего года. Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже начал принимать заявки от дилеров.

В самом начале на заводе будут осуществлять промышленную сборку на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В будущем ожидается переход на полный цикл производства, указали в компании.

По словам председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова, начало производства стратегического партнерства является важным событием для фирмы.

Официальный дистрибьютор Kaiyi в России - ООО «Каи Рус». Компания была привлечена для того, чтобы продвигать бренд, а также организовывать продажи автомобилей, запчастей, компонентов, аксессуаров и послепродажное сервисное и гарантийное обслуживание.

Автоновости,Валерий Горбунов,
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