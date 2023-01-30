Автоэксперт спрогнозировал появление фургона на базе Lada Vesta

Если у «АвтоВАЗа» не получится продолжить производство модели Lada Largus, то предприятие может заморозить проект и выпустить новый автомобиль на базе универсала Lada Vesta. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По словам эксперта, речь идет о фургоне, который дополнит семейство Lada Vesta. Автомобиль будет более утилитарный и дешевый, чем донорская модель.
«Lada Largus является самой маржинальной моделью в линейке «АвтоВАЗа», поэтому предприятие не хотело бы от него отказываться. Однако, в связи с проблемами с поставками комплектующих для сборки таких машин, завод может разработать фургон на базе универсала Lada Vesta. Он будет дешевле донорской модели и утилитарнее за счет простой отделки салона. Таким образом в модельной гамме останется и вместительный универсал и появится фургон на базе более современной модели», — сказал Бургазлиев.
По словам эксперта, превратить универсал Lada Vesta в фургон в заводских условиях не сложно. Достаточно сделать «глухими» задние двери, удалить задние сиденья, сделать сплошную перегородку, отделяющую водителя и пассажира от грузового отсека, упростить материалы отделки. Не исключено, что для увеличения грузового отсека понадобится сделать специальную накладку на крышу, отметил эксперт.
Производство Largus периодически уходило в простой из-за дефицита запчастей с апреля 2022 года. По данным «Ассоциации европейских автопроизводителей», в 2022 году «АвтоВАЗ» выпустил 12,7 тыс. пассажирских автомобилей Largus, что на 67,8% меньше, чем годом ранее. Фургонов было произведен 5 тыс. единиц (--52,5%).