Автоэксперт спрогнозировал появление фургона на базе Lada Vesta

«Lada Largus является самой маржинальной моделью в линейке «АвтоВАЗа», поэтому предприятие не хотело бы от него отказываться. Однако, в связи с проблемами с поставками комплектующих для сборки таких машин, завод может разработать фургон на базе универсала Lada Vesta. Он будет дешевле донорской модели и утилитарнее за счет простой отделки салона. Таким образом в модельной гамме останется и вместительный универсал и появится фургон на базе более современной модели», — сказал Бургазлиев.