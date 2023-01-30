Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
14 часов назад

В России снова продают Lamborghini Urus. Очень дорого

Motor.ru

Один из столичных дилерских центров в рамках параллельного импорта привёз в Россию чёрный Lamborghini Urus 2023 года выпуска. Итальянская марка покинула отечественный рынок в марте прошлого года. Спортивный кроссовер в исполнении Base, оборудованный 650-сильным двигателем, доступен в единственном экземпляре. Приобрести автомобиль можно за 35 миллионов рублей.

В России снова продают Lamborghini Urus
Фото: Lamborghini Urus© АвилонLamborghini Urus© Авилон

Под капотом полноприводного Lamborghini Urus находится четырёхлитровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 650 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. До «сотни» суперкроссовер разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость модели составляет 305 километров в час.

Urus в комплектации Base оснащён парктрониками, камерой кругового обзора, функцией запуска двигателя с кнопки, а также круиз-контролем, сиденьями с опцией подогрева и массажа и климат-контролем. Приобрести итальянский кроссовер в московском автосалоне можно за 35 миллионов рублей.

В середине января в Россию привезли электрический суперкроссовер Lotus Eletre, который называют конкурентом Lamborghini Urus. Минимальная стоимость британского электрокара у отечественных дилеров составила 12,7 миллиона рублей.

Автоновости,Lotus ,Lamborghini Urus,Lamborghini,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители