В России снова продают Lamborghini Urus

Один из столичных дилерских центров в рамках параллельного импорта привёз в Россию чёрный Lamborghini Urus 2023 года выпуска. Итальянская марка покинула отечественный рынок в марте прошлого года. Спортивный кроссовер в исполнении Base, оборудованный 650-сильным двигателем, доступен в единственном экземпляре. Приобрести автомобиль можно за 35 миллионов рублей.

Фото: Lamborghini Urus© Авилон Lamborghini Urus© Авилон

Под капотом полноприводного Lamborghini Urus находится четырёхлитровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 650 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. До «сотни» суперкроссовер разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость модели составляет 305 километров в час.

Urus в комплектации Base оснащён парктрониками, камерой кругового обзора, функцией запуска двигателя с кнопки, а также круиз-контролем, сиденьями с опцией подогрева и массажа и климат-контролем. Приобрести итальянский кроссовер в московском автосалоне можно за 35 миллионов рублей.