В 2023 году в сегменте ОСАГО могут повысить лимит возмещения вреда жизни и здоровью и отменить учет износа автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в первом случае рассматривают возможность увеличения лимита с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Также в 2023 году при начислении выплат могут перестать учитывать износ автомобиля, то есть при расчете выплат страховщики будут начислять более крупные суммы возмещения, исходя из справочника запчастей.

При этом данный пункт противоречит другому предложению, согласно которому разрешается использовать при ремонте транспортного средства б/у запчасти. То есть при ремонте, битый автомобиль будут считать новым, но ставить на него смогут старые запчасти. С одной стороны, эта мера является непродуктивной и опасной, а с другой, особенно на фоне дефицита многих комплектующих на рынке, может оказаться единственным выходом, считают эксперты.

Еще одним из нововведений может стать создание единого полиса для российских и белорусских автовладельцев. Данная инициатива может быть принята уже к середине 2023 года. Условия и стоимость полиса будет зависеть от гражданства страхователя, а порядок выплат от законодательства страны, где произошло ДТП.