Toyota возродит легендарный внедорожник

Последние несколько лет в Сети публиковали различную инсайдерскую информацию относительно планов компании Toyota возродить культовый внедорожник Rankle 70, также известный как Nanamaru. Теперь слухи официально подтвердились. Издание Best Car Web сообщило, что японская марка уже осенью нынешнего года представит новую версию легендарного автомобиля, который выполнят в классической стилистике. При этом в технической части машина получит современные комплектующие.

Фото: Toyota Rankle 70© Best Car Web Toyota Rankle 70© Best Car Web

По словам представителей Toyota, на домашнем рынке до сих пор есть спрос на Rankle 70. Утилитарный внедорожник используют как частные лица, так и дорожные службы. Облик будущего Nanamaru пока держат в секрете. Ожидается, что внедорожник получит классические круглые фары и массивные передние крылья. Вместо логотипа марки на радиаторной решетке разместят крупную надпись Toyota. Таким образом, японский производитель постарается сохранить преемственность с прошлым автомобилем.

Toyota Rankle 70 Best Car Web

В технической части Rankle 70, напротив, произойдут существенные изменения. В движение внедорожник будет приводить 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью около 200 лошадиных сил от актуального Land Cruiser Prado. Вместо прежней пятиступенчатой механики Nanamaru получит шестидиапазонный автомат от того же «Прадо». При этом модель сохранит блокировку дифференциала от оригинального автомобиля.

Toyota Rankle 70 Best Car Web

Премьера возрожденного Toyota Rankle 70 ожидается осенью 2023 года.