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12 часов назад

Ford снизил цены на Mustang Mach-E после того, как подешевели Tesla

Газета.Ru

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел на $5,9 тыс. спустя несколько недель после того, как Tesla объявила о снижении цен на свою продукцию на 20% по всему миру, сообщает Reuters.

Ford снизил цены на Mustang Mach-E после того, как подешевели Tesla
Фото: FordFord

Одновременно американский автопроизводитель сообщил о значительном расширении производства этой модели. В зависимости от комплектации, стоимость Mustang Mach-E упала максимум на 8%. При этом доплата за аккумулятор с увеличенным запасом хода уменьшилась на 19%.

В 2022 году американский автоконцерн выпустил почти 39,5 тыс. электрических Mustang, годом ранее он произвел 27,1 тыс. этих автомобилей.

Ранее стало известно, что в Россию привезли кроссовер Voyah Free с гибридной силовой установкой, который дешевле электрической версии.

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