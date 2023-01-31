Полностью электрический седан Audi RS6 e-tron появится в 2024 году

Немецкий бренд Audi находится на завершающей стадии разработки своего первого полностью электрического седана e-tron RS6, выпуск которого ожидается в 2024 году. Сообщается, что у него будут очень широкие колесные арки, низкая посадка и «другие» характеристики по сравнению с A6 e-tron.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Главный дизайнер Audi Марк Лихте сказал в интервью, что новый электрический RS6 e-tron будет построен вместе с моделью двигателя внутреннего сгорания, которая еще не снята с производства, и будет похож по конструкции на концепт A6 e-tron, показанный в 2021 году, но с более широкой колесной базой и большей производительностью.

Предстоящий полностью электрический Audi A6 будет основан на архитектуре Audi Platform Electric (PPE) премиум-класса и будет оснащен аккумуляторной батареей мощностью 100 кВт/ч с расчетным максимальным запасом хода 435 миль.

Спортивный RS6 будет работать на той же платформе, но в остальном его технические характеристики остаются загадкой до официального анонса.

«В основе RS — производительность и функциональность. Мне нравится RS6, потому что я могу положить в него свой велосипед, лыжи и многое другое. Вот почему он мне нравится», — говорит Марк Лихте.

Говоря о концепции A6 e-tron 2021 года, главный дизайнер сказал, что она представляет «90 процентов» окончательного серийного автомобиля.

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