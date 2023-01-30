В Калининграде начали выпускать новый автомобильный бренд Kaiyi

После того как многолетнее сотрудничество с "Автотором" приостановили BMW , Kia и Hyundai , концерн заметно сократил объемы производства в 2022 году и начал поиск новых партнеров - уже в Китае. Интригу на автозаводе хранили до последнего, было известно о договоренностях с китайской стороной, но название корпорации официально объявили лишь на торжественном запуске новой производственной линии.

"Слухи о нашей смерти были сильно преувеличены, мы будем жить, работать, создавать новые рабочие места, - подчеркнул председатель Совета директоров "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов . - Это первая ласточка, а будет их еще четыре модели, переговорный процесс продолжается еще как минимум с двумя партнерами".

"Благодаря новому этапу всестороннего стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, а также реализации стратегии "Один пояс и один путь" Россия стала одним из самых важных рынков для экспорта китайских автомобилей, - подчеркнул генеральный директор Kaiyi International Хан Рен. - И мы прекрасно осознаем, что никогда не добьемся успеха на этом рынке без доверия и поддержки со стороны российских партнеров и клиентов".

Важность запуска нового конвейера для региона трудно переоценить, ведь это предприятие - один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области. Модернизация конвейера под новые модели началась на заводе еще осенью прошлого года, "пилоты" были выпущены в декабре. На линии занято более четырехсот человек. Пока здесь будут производить только Е5, но до конца года планируется начать выпуск еще трех моделей Kaiyi калининградского производства. Пока автомобиль собирается на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, но затем производство перейдет на полный цикл. Сейчас комплектующие идут в Калининград с китайских заводов через порты Дальнего Востока и по Транссибирской магистрали.