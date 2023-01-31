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10 часов назад

В России насчитывается 43,47 млн легковых автомобилей

"Автостат Инфо"

Согласно данным нового исследования «Автостат Инфо», объем парка легковых автомобилей в России достиг отметки в 43 466 930 ед. к началу 2023 года. При этом относительно показателя на начало второго полугодия 2022 года (43,73 млн ед.) зарегистрированный парк легковых автомобилей показал небольшое снижение (-0,6%).

В структуре парка по-прежнему преобладают иномарки. Их доля составляет 64% по состоянию на начало 2023 года, что в абсолютном выражении соответствует 28,68 млн ед. На долю российских машин приходится 34% или 14,79 млн ед.

Как показывают данные статистики «Автостат Инфо», сама массовая марка на рынке легковых автомобилей в России — Lada. Зарегистрированный парк Lada составляет на начало текущего года 12 503 177 ед. машин. Самая массовая иномарка — Toyota, емкость парка которой составляет 3 629 119 ед. Третье место среди всех автомобильных брендов в структуре российского автопарка занимает Kia с результатом 2 564 909 ед. Hyundai и Renault входят в топ-5 марок с наибольшим объемом парка легковых автомобилей в России. По состоянию на начало текущего года в РФ зарегистрировано 2 270 664 легковых авто Hyundai и 2 186 934 ед. легковых Renault.

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Самый распространенный в РФ автомобиль — Lada 2107. Количество таких машин по состоянию на начало 2023 года в стране составляет 1 370 844 ед. Второй результат продемонстрировала Lada 2109 — 1 108 057 ед. Третье место у KIA Rio — всего 1 019 185 ед. Причем прирост парка модели KIA Rio сократился с 2021 по 2022 год с 81 091 до 11 913 ед. соответственно. В топ-5 самых распространенных моделей парка легковых авто в России входят Lada 2106 (всего 970 354 ед.) и Lada 2121 Niva (937 810 шт.), которая соответственно стала самой распространенной моделью в парке SUV.

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