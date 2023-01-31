Согласно данным нового исследования «Автостат Инфо», объем парка легковых автомобилей в России достиг отметки в 43 466 930 ед. к началу 2023 года. При этом относительно показателя на начало второго полугодия 2022 года (43,73 млн ед.) зарегистрированный парк легковых автомобилей показал небольшое снижение (-0,6%).

В структуре парка по-прежнему преобладают иномарки. Их доля составляет 64% по состоянию на начало 2023 года, что в абсолютном выражении соответствует 28,68 млн ед. На долю российских машин приходится 34% или 14,79 млн ед.

Как показывают данные статистики «Автостат Инфо», сама массовая марка на рынке легковых автомобилей в России — Lada. Зарегистрированный парк Lada составляет на начало текущего года 12 503 177 ед. машин. Самая массовая иномарка — Toyota, емкость парка которой составляет 3 629 119 ед. Третье место среди всех автомобильных брендов в структуре российского автопарка занимает Kia с результатом 2 564 909 ед. Hyundai и Renault входят в топ-5 марок с наибольшим объемом парка легковых автомобилей в России. По состоянию на начало текущего года в РФ зарегистрировано 2 270 664 легковых авто Hyundai и 2 186 934 ед. легковых Renault.