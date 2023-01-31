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11 часов назад

Кроссовер Zeekr 003 показали на официальных фотографиях

Motor.ru

Бренд Zeekr опубликовал фотографии новинки — компактного кроссовера 003. Он окажется близким родственником Smart #1 и грядущего Volvo EX30, поскольку базируется на платформе SEA. По размерам 003 близок к Volkswagen ID.3, но у него больше дорожный просвет и, судя по всему, совсем другое позиционирование.

Кроссовер Zeekr 003 показали на официальных фотографиях
Фото: ZeekrZeekr

Как и все модели Zeekr, компакт 003 будет построен на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), а точнее, её разновидности SEA Entry. На этой же архитектуре базируется Smart #1 и грядущий Volvo EX30.

Следовательно, в гамме «трешки» появятся как начальные варианты с 272-сильным электромотором на задней оси, так и топовые полноприводные, в которых будет 428 сил по аналогии со Smart #1 Brabus. Запас хода составит 400—440 километров по циклу WLTP.

Zeekr

Несмотря на то что кроссовер обклеен пестрым камуфляжем, он уже готов к запуску в серийное производство, то есть щеголяет товарным «лицом». На снимках, сделанных в Швеции, можно рассмотреть узкие фары, необычные ходовые огни в стиле излюбленных «когтей» Peugeot, выдвижные ручки дверей и аэродинамические колеса.

Zeekr

Компаньон «Зикра» на фотографиях — Audi e-tron GT. По слухам, премьера 003 состоится весной, но выйдет ли модель за пределы родного для неё Китая, пока неизвестно.

В гамме Zeekr новинка присоединится к вэну 009 и лифтбеку 001. Последний в начале года обновился и получил дальнобойную версию с батареей Qilin производства CATL емкостью 140 киловатт-часов. Такой электрокар оснащен двумя электромоторами, причем задний идет с инвертором на карбиде кремния, что дает прибавку к запасу хода около 38 километров. По китайскому циклу CLTC лифтбек способен проехать 1032 километра.

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