Кроссовер Zeekr 003 показали на официальных фотографиях

Бренд Zeekr опубликовал фотографии новинки — компактного кроссовера 003. Он окажется близким родственником Smart #1 и грядущего Volvo EX30, поскольку базируется на платформе SEA. По размерам 003 близок к Volkswagen ID.3, но у него больше дорожный просвет и, судя по всему, совсем другое позиционирование.

Фото: Zeekr Zeekr

Как и все модели Zeekr, компакт 003 будет построен на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), а точнее, её разновидности SEA Entry. На этой же архитектуре базируется Smart #1 и грядущий Volvo EX30.

Следовательно, в гамме «трешки» появятся как начальные варианты с 272-сильным электромотором на задней оси, так и топовые полноприводные, в которых будет 428 сил по аналогии со Smart #1 Brabus. Запас хода составит 400—440 километров по циклу WLTP.

Zeekr

Несмотря на то что кроссовер обклеен пестрым камуфляжем, он уже готов к запуску в серийное производство, то есть щеголяет товарным «лицом». На снимках, сделанных в Швеции, можно рассмотреть узкие фары, необычные ходовые огни в стиле излюбленных «когтей» Peugeot, выдвижные ручки дверей и аэродинамические колеса.

Zeekr

Компаньон «Зикра» на фотографиях — Audi e-tron GT. По слухам, премьера 003 состоится весной, но выйдет ли модель за пределы родного для неё Китая, пока неизвестно.