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7 часов назад

Решетка радиатора BMW станет еще больше

ПроКроссовер.руиещё 1

BMW подала патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), который показывает технологию, которая позволяет двойной решетке радиатора переключаться с непрозрачной на прозрачную и станет еще больше.

Решетка радиатора BMW станет еще больше
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Другое возможное применение этой технологии — различные конфигурации дневных ходовых огней. Неясно, предназначена ли эта запатентованная технология для реальной решетки радиатора, которая будет использоваться в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, или это просто панель, похожая на решетку, для электромобиля (EV). Последний не требует обычной решетки для охлаждения. Подобная технология была недавно показана на концепте BMW i Vision Dee с «phygital» — сочетанием физического и цифрового — двойной решетки радиатора.

Автоновости,BMW,
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